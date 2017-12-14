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14 Декабря 2017 года, 16:09

Глава Мурманского рыбокомбината притворился журналистом, чтобы пройти на конференцию Путина


МОСКВА/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Директор Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб пришёл на большую пресс-конференцию Владимира Путина, назвавшись журналистом издательства «Потребитель».

Зуб рассказал о проблемах рыбной отрасли и завышенных ценах на рыбу и передал президенту «400 листов печатного текста» с планами по соединению Северного морского пути и Дальнего Востока. Он признался, что прикинулся журналистом, чтобы пройти на конференцию.

«Я вас обманул, я не журналист никакой, я случайный журналист. Я председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината. Это плохо, согласен. Мы три с половиной года землю жуём зубами. Мы рвёмся, чтобы выжить», – сказал Зуб.

Он добавил, что знает, «как выжить» и как «повернуть дальневосточную рыбу», чтобы она могла «по 80 рублей продаваться, а не по 300».

«Мы должны продавать рыбу так же, как курицу. Сейчас курица стоит 100 рублей, а треска — 300 рублей, что мы издеваемся над людьми? Делайте со мной что хотите. Я сюда пришёл незаконно», – заявил он.

Путин, в свою очередь, ответил, что «разделяет озабоченность» директора рыбокомбината и пообещал пригласить его на производственное собрание.

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