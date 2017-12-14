Пострадавшим в пожаре на Бредова собирают вещи

14 Декабря 2017 года, 16:23

МУРМАНСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Неравнодушные мурманчане собирают одежду и вещи первой необходимости для подростка и пожилой женщины, которые пострадали в результате пожара, который произошёл накануне на улице Бредова. Как ранее сообщал «Би-порт», двухэтажный деревянный дом загорелся утром 13 декабря. В результате пожара обгорели внутренние конструкции и обрушились чердачные перекрытия.

15-летний подросток и 64-летняя женщина выпрыгнули из окна, спасаясь от огня. Мальчик получил травму позвоночника, а пенсионерка надышалась угарным газом. В пожаре у них сгорели все вещи: одежда, школьные принадлежности. Неравнодушных граждан просят передавать вещи в школу №5 на улице Миронова.

Фото: Егор Байкерович