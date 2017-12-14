Администрация Кировска контролирует работу УК

14 Декабря 2017 года, 16:37

КИРОВСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Неблагоприятные погодные условия в Кировске, сильный ветер и снегопад добавили работы для управляющих компаний. Отдел муниципального контроля администрации города контролирует соблюдение правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории Кировска.

Сотрудники отдела уделяют особое внимание фактам образования наледи и скопления снега на крышах, отметили в администрации города, ведь такие нарушения создают угрозу жизни и здоровья людям. В ходе проведенных мероприятий зафиксированы многочисленные факты несвоевременного устранения последствий снегопада. В большинство УК направлены требования об устранении нарушений.

Некоторые управляющие компании, в свою очередь, ответственно относятся к уборке придомовой территории и очистке кровли домов от снега и наледи, а выход работников производится и в выходные дни.