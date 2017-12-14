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Главная » НОВОСТИ » Администрация Кировска контролирует работу УК
 
 
 
 
14 Декабря 2017 года, 16:37

Администрация Кировска контролирует работу УК


КИРОВСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Неблагоприятные погодные условия в Кировске, сильный ветер и снегопад добавили работы для управляющих компаний. Отдел муниципального контроля администрации города контролирует соблюдение правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории Кировска.

Сотрудники отдела уделяют особое внимание фактам образования наледи и скопления снега на крышах, отметили в администрации города, ведь такие нарушения создают угрозу жизни и здоровья людям. В ходе проведенных мероприятий зафиксированы многочисленные факты несвоевременного устранения последствий снегопада. В большинство УК направлены требования об устранении нарушений.

Некоторые управляющие компании, в свою очередь, ответственно относятся к уборке придомовой территории и очистке кровли домов от снега и наледи, а выход работников производится и в выходные дни.

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