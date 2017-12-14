В Мурманске прошла ярмарка социальных проектов

14 Декабря 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня прошла ежегодная ярмарка социальных проектов. Свои проекты представили семь некоммерческих объединений, получивших муниципальные гранты в 2017 году. На их счету организация фестивалей молодёжного творчества, соревнований, благотворительных акций и реализация многих других социально значимых мероприятий.

«В ярмарке социальных проектов ежегодно принимают участие некоммерческие объединения нашего города. Они рассказывают о своей деятельности, делятся опытом, представляют стенды, наглядно демонстрирующие их работу», – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации Мурманска Татьяна Печкарёва.

Сегодня многие проекты реализуются благодаря эффективному диалогу городских властей и представителей общественности.

Также в рамках ярмарки выбрали победителей в номинациях «Лучший годовой отчет» и «Лучшее оформление стенда». А семь особо отличившихся общественников получили премию главы муниципального образования город Мурманск «За активную общественную работу».

АГМ