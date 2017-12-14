В Кировске после реконструкции открывается автотранспортная развязка

14 Декабря 2017 года, 17:30

КИРОВСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – В Кировске в ближайшую субботу откроется после реконструкции автотранспортная развязка, расположенная на въезде в город. Проект реконструкции автодороги был реализован с федеральным софинансированием.

16 декабря губернатор Мурманской области марина Ковтун отправится в Кировск, чтобы принять участие в церемонии открытия. Кроме того, она проведёт совещание по вопросу реализации укрупненного инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» и его дальнейшего развития.