Депутаты приняли закон о выплатах за первого ребёнка

14 Декабря 2017 года, 17:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – На сегодняшнем заседании Мурманской областной думы депутаты рассмотрели и приняли в окончательной редакции законопроект о дополнительной социальной поддержке. Речь идёт о пособии по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Как ранее сообщал «Би-порт», на выплату смогут претендовать граждане России, постоянно проживающие на территории Мурманской области, родившие первого ребёнка в возрасте до 26 лет. Размер выплаты составит 14 тысяч рублей в соответствии с прожиточным минимумом для детей, установленным в регионе.

Закон вступит в силу с 1 июля 2018 года.