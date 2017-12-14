В Мурманской области сохраняется риск схода лавин

15 Декабря 2017 года, 09:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области сохраняются риск схода лавин. Жителей и гостей области просят воздержаться от катания на необорудованных и лавиноопасных склона.

Перед выходом на маршрут следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.

В связи с этим необходимо узнавать погоду за день-два до начала путешествия, а также уточнить лавиноопасную обстановку в Центре лавинной безопасности АО «Апатит», либо спасательном ведомстве.

Лавиноопасными районами Мурманской области являются Хибины и Ловозерские тундры.