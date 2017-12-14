Минприроды России и Росприроднадзор наградили «ЕвроХим»

15 Декабря 2017 года, 09:40

РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ - В рамках V Всероссийского съезда по охране окружающей среды, выставки-форума «ЭКОТЕХ» и заседания Федерального экологического совета на тему «Год экологии в Российской Федерации: главные задачи, их реализация и перспективы» состоялась торжественная церемония награждения компаний, показавших наилучшие результаты по реализации мероприятий, предусмотренных соглашениями в рамках Года экологии.

Руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров вручил награду минерально-химической компании «ЕвроХим», одному из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. На церемонии была отмечена активная экологическая деятельность «ЕвроХима», которая стала ещё одним подтверждением приверженности компании своей экологической политике, базирующейся на наилучших доступных технологиях, снижении выбросов и сбросов и социальной ответственности.

Так, в 2010-2016 годах предприятия компании «ЕвроХим» израсходовали на реализацию экологических мероприятий свыше 8,68 млрд. рублей, что позволило уменьшить выбросы в атмосферу на 33%, снизить потребление свежей воды на 31% и сократить объём сброса сточных вод на 30%.