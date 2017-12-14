Судебных приставов напугал забытый пакет

15 Декабря 2017 года, 09:55

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Все тревожные службы Мурманска стянулись накануне к зданию Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области. В ходе проверки в одном из помещений был обнаружен подозрительный пакет. В это время в ведомстве проходил приём граждан, поэтому было принято решение об эвакуации всех работников и посетителей из-за угрозы взрыва.

Здание и территория Управления были полностью оцеплены. После поступления сигнала все оперативные службы города незамедлительно прибыли к зданию Управления.

В результате проверки было установлено, что угроза взрыва отсутствует. В пакете находились личные вещи забывчивого посетителя.