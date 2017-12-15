Глава Росрыболовства знал о ситуации с Михаилом Зубом

15 Декабря 2017 года, 10:16

РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что директор Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, который смог под видом журналиста попасть на пресс-конференцию Владимира Путина, обращался в его ведомство с планами по строительству рыбоперерабатывающего завода. Но поддержки его инициатива не нашла, пишет РБК.

«Предлагаемый проект предусматривал, что государство понесет львиную долю затрат — мы такой проект поддержать не можем», — сказал Илья Шестаков.

По его словам, он готов продолжить общение с Зубом по проекту. Глава Росрыболовства согласился, что в отрасли не всё хорошо с точки зрения инфраструктуры.

Накануне в Москве состоялась большая пресс-конференция президента России Владимир Путина. Под видом представителя издательства «Потребитель» на мероприятие попал Михаил Зуб, который рассказал о проблемах рыбной отрасли и завышенных ценах на рыбу и передал президенту «400 листов печатного текста» с планами по соединению Северного морского пути и Дальнего Востока.

Михаил Зуб известен тем, что подал в суд на правительство Российской Федерации из-за ввода продуктового эмбарго. Так называемые антисанкции, запрещающие ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции из ряда стран, сказались на работе его предприятия. Мурманский рыбокомбинат занимался переработкой рыбы, закупаемой в Норвегии, что стало невозможно.