Самая большая в мире подводная лодка отмечает 35-летие корабля

РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ - В Беломорской военно-морской базе Северного флота проходят торжественные мероприятия, посвящённые 35-летию самой большой в мире подводной лодки - тяжёлого атомного ракетного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской».
В 2017 году ТАРПКСН «Дмитрий Донской» выполнил все поставленные задачи, принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, дважды совершил межфлотский переход - из Баренцева моря в Балтийское и обратно. В общей сложности за год подводники провели в море несколько месяцев.
С праздником экипаж тяжёлого подводного крейсера «Дмитрий Донской» поздравили командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и командир Беломорской Военно-морской базы контр-адмирал Аркадий Романов.