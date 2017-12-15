КовтунОтвечает: на итоговую пресс-конференцию губернатора аккредитовались 61 журналист

15 Декабря 2017 года, 11:17

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня состоится итоговая пресс-конференция губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе областной администрации, на мероприятие аккредитовались 61 журналист. В адрес губернатора поступили более 20 вопросов, наибольшую активность проявили журналисты из Кандалакши и Североморска.

В прошлом году на пресс-конференцию аккредитовались 63 представителя СМИ, но из-за непогоды приехать смогли не все. Марина Ковтун за два часа смогла ответить на 39 вопросов.

Ведущими пресс-конференции станут Сергей Юдков и Анастасия Ярославская.