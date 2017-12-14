Призывники из Беломорской базы Северного флота отправились в научную роту

15 Декабря 2017 года, 11:35

РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Впервые за историю призыва из регионов, где дислоцированы силы и войска Северного флота, прошла отправка призывников в научную роту. Два военнослужащих по призыву из Северодвинска, где расположена Беломорская военно-морская база, убыли служить в научную роту при Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны в Сергиев Посад.

«В осеннюю призывную кампанию 2017 года, было отобрано для прохождения военной службы по призыву в научной роте пять человек, в итоге только двое из них прошли все этапы испытаний», – рассказал начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу Архангельского областного военкомата полковник запаса Александр Гаврилюк.

Они стали первыми из Архангельской области, кто призван в эти штатные структуры Вооруженных Сил. Оба окончили Северный Арктический Федеральный университет по востребованным специальностям: «Прикладная информатика», «Прикладная математика».

«Отбор в научную роту в военном комиссариате проходит достаточно строго: помимо физического здоровья и психологической устойчивости призывник должен иметь высшее образование и научные публикации. Средний балл диплома военнослужащего научной роты должен составлять не менее 4,5», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Научные роты в Вооруженных Силах России были сформированы в соответствии с поручением президента, на основании приказа Министра обороны «Об утверждении положения о научных ротах в Вооруженных Силах РФ» и указаний начальника Генерального штаба ВС «О порядке комплектования научных рот и организации их деятельности».

История первых научных рот началась с июня 2013 года. Тогда они были созданы в Главном командовании Военно-воздушных сил и Главном управлении Генерального штаба ВС, а в декабре – в Главном командовании Военно-морского флота и Войсках Воздушно-космической обороны. Научные роты служат для решения конкретных научно-прикладных задач на базе научно-исследовательских учреждений и высших военно-учебных заведений Минобороны.