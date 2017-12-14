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Главная » НОВОСТИ » На гендиректора предприятия завели дело из-за несоблюдения трудового законодательства
 
 
 
 
15 Декабря 2017 года, 11:50

На гендиректора предприятия завели дело из-за несоблюдения трудового законодательства


АПАТИТЫ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Апатитов провела проверку соблюдения трудового законодательства России в деятельности ООО «Эгида».

Установлено, что в день увольнения работника генеральным директором не была произведена выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя в размере 15 376,98 рублей.

Сведений о принятии гендиректором ООО «Эгида» необходимых и достаточных мер, направленных на соблюдение трудового законодательства в части своевременной выплаты бывшему работнику денег, причитающихся при увольнении, не представлено.

По результатам вмешательства прокуратуры города задолженность перед бывшим работником погашена в полном объеме. В отношении гендиректора ООО «Эгида» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

В настоящее время постановление находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда в Мурманской области. Рассмотрение акта прокурорского реагирования контролируется прокуратурой.

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