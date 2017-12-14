Средняя зарплата в соцучреждениях Мурманской области по итогам года составит 46600 рублей

15 Декабря 2017 года, 12:09

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Вчера состоялось заседание коллегии Министерства социального развития Мурманской области. С докладом «О результатах деятельности Министерства социального развития Мурманской области в рамках реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Мурманской области в 2017 году» и основных задачах на 2018 год» выступил министр социального развития Сергей Мякишев.

Особое внимание было уделено выполнению плановых показателей по заработной плате. Прогнозное значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2017 год, согласно оценке, произведенной Министерством экономического развития, составляет 46600 рублей.

По данным мониторинга, среднемесячная заработная плата социальных работников за 11 месяцев 2017 года составила 37420,35 рублей (областные учреждения). Соотношение средней зарплаты социальных работников и прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности составило 80,3%, отклонение от целевого показателя +0,3% (целевой показатель установлен на уровне 80%).

Рост средней зарплаты социальных работников учреждений социального обслуживания по сравнению с 2016 годом составил 14,7%. Для достижения плановых значений министерство проводит ряд мер. Предусмотрена персональная ответственность руководителей подведомственных учреждений за выполнение показателей. Обеспечена дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40%.