«Промсвязьбанк» попал под санацию

РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Банк России принял меры по предупреждению банкротства ПАО «Промсвязьбанк». Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
«Планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», - говорится в сообщении.
Предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации. Функции временной администрации по управлению ПАО «Промсвязьбанк» возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».