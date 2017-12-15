Около 300 кг санкционки выведено из незаконного оборота в 2017 году

15 Декабря 2017 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – В начале декабря представители Мурманской таможни, Кандалакшского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Мурманской области и Кандалакшского транспортной прокуратуры провели контрольные мероприятия на территориях оптовых складов на предмет наличия товаров из санкционного списка.

В ходе мероприятий санкционной продукции не обнаружено, но выявлены нарушения правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинных грузов), административная ответственность за которые предусмотрена статьей 10.3 КоАП России.

Всего с начала года Мурманской таможней в составе мобильной группы проведено 17 совместных мероприятий. В результате из незаконного оборота изъято и уничтожено 299,28 килограммов санкционных фруктов и овощей из Польши, Чехии, Турции; возбуждено три дела об административных правонарушениях, назначено штрафов на сумму более 70 тысяч рублей.