В МАГУ 13-15 декабря прошла международная конференция «Развитие Арктических территорий: опыт, проблемы, перспективы»

15 Декабря 2017 года, 13:55

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ - 12 декабря состоялось открытие международной научно-практической конференции «Развитие Арктических территорий: опыт, проблемы, перспективы». Мероприятие реализуется в рамках стратегического проекта опорного вуза «МАГУ — интегратор науки в регионе».

«Арктика — естественная арена для действий и взаимодействий наших стран. Поэтому проведение этой конференции является важной платформой для обсуждения общих проблем и решений, возникающих в следствии происходящих на территории Арктики изменений» — выступил с приветственным словом на открытии конференции Генеральный консул Генерального консульства королевства Норвегия в г. Мурманске Эрик Сведал.

На протяжении трёх дней на конференции будут обсуждаться вопросы широкого круга, связанные с развитием Арктических территорий — от культуры и истории народов Севера до региональных научно-технических исследований. В программе конференции заседания секций, круглые столы и мастер-классы с участием представителей МГУ им. Ломоносова (г. Москва), РГГМУ (г. Санкт-Петербург), САФУ (г. Архангельск), институтов РАН, Университета Марии Кюри-Склодовской (Польша).

«Конференция является очень важной для того, чтобы объединить научную общественность вокруг важных проблем для нашего арктического региона. И мы попытались собрать людей, которые изучают Арктику, имеют научные наработки по проблеме развития арктических территорий и могут поделиться друг с другом. Самый мощный упор будет сделан в последний день конференции, когда соберутся представители органов власти и бизнес представители нашего региона» — отметила проректор по научно-исследовательской работе МАГУ Галина Владимировна Жигунова.