КовтунОтвечает: Мурманская область предлагает распространить инвестиционные квоты на рыбопереработку

15 Декабря 2017 года, 14:14

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ - Губернатор Мурманской области прокомментировала выступление директора Мурманского рыбокомбината Михаила Зуба на пресс-конференции Владимира Путина. Она заявила, что власти тоже хотят, чтобы в магазинах была дешёвая рыба. Достичь этого можно, если загрузить местную рыбопереработку.

«Мы направили в Минсельхоз предложение, чтобы квоты, которые сейчас распределяются по инвестиционному принципу, распространить и на предприятия рыбопереработки», - сказала Ковтун.

Речь, в частности идёт, о том, чтобы выловленная рыба направлялась на те предприятия, которые вкладываются в собственную модернизацию.

В тоже время, глава региона считает, что резкий пересмотр квот на вылов рыбы и её переработку может привести к краху рынка.