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Главная » НОВОСТИ » Улюкаев приговорен к восьми годам колонии
 
 
 
 
15 Декабря 2017 года, 14:22

Улюкаев приговорен к восьми годам колонии


РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Суд приговорил экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

По словам судьи Ларисы Семеновой, суд пришел к выводу, что Улюкаев, будучи министром экономического развития, мог повлиять на ход сделки по приватизации «Башнефти». Суд детально изложил обстоятельства процесса приватизации компании, установленные по показаниям представителей правительства и документам, сопровождавшим сделку.

Судья отметила, что экс-чиновник действовал по заранее составленному плану, из корыстных побуждений «и с осознанием того, что ход приватизации «Роснефти» зависит от него». Улюкаев сообщил, что если его требования не выполнят, он может повлиять на сделку. Глава «Роснефти» Игорь Сечин сначала «согласился с незаконным требованием Улюкаева», но потом обратился в правоохранительные органы.

Согласно приговору, в офис «Роснефти» экс-министр прибыл в рамках «продолжения своего преступного умысла». Улюкаев взял деньги у Сечина и поместил их в багажник, откуда после они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Суд счел доказательства, представленные и исследованные во время судебного процесса над бывшим министром, как подтверждающие вину.

Судебный процесс над Улюкаевым начался 8 августа. За это время суд допросил 15 человек из 30 заявленных государственным обвинением. Ключевой из них, Игорь Сечин, на судебное заседание не пришел. Из доказательств вины экс-чиновника суду были представлены аудиозаписи его разговора с Сечиным, который сам пригласил его в офис «Роснефти» для передачи денег.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

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  • потрясающий у нас суд.... доказательств нет - срок есть.
  • Извините, я не юрист, но разве это не доказательства? "Улюкаев взял деньги у Сечина и поместил их в багажник, откуда после они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов". НЕ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО "взял", "у Сечина", "были изъяты...", а УТВЕРДИТЕЛЬНО.
  • Сегодня мы все Улюкаев! Же сви министр! Надо всеми правдами и неправдами жить не по лжи! Свобода лучше чем несвобода наличием свободы! Так победим!
  • По факту он взял сумку и поместил в багажник, не догадываясь о реальном содержимом сумки.
  • И чего Вы обсуждаете личную жизнь члена Единой России? Об области думать надо!
  • «Что говорить, если в России произошло что-то хорошее» == Задержали коррупционера == 1. Не поделился. 2. Одного задержали, ещё 1000 на свободе. 3. Как задержали, так и выпустят, потом ещё и извинятся за доставленные неудобства. 4. Борьба «башен» идёт, одни упыри жрут других. 5. Устроили шоу, для вида одного показательно «накажут». 6. Нашли единственного честного человека в ведомстве и посадили. 7. Режим начал репрессии, сажают всех, кто как-то проявляет недовольство властью. 8. Освобождают место для своего человечка.
 
 
 
 
 
 
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