Улюкаев приговорен к восьми годам колонии

15 Декабря 2017 года, 14:22

РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Суд приговорил экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

По словам судьи Ларисы Семеновой, суд пришел к выводу, что Улюкаев, будучи министром экономического развития, мог повлиять на ход сделки по приватизации «Башнефти». Суд детально изложил обстоятельства процесса приватизации компании, установленные по показаниям представителей правительства и документам, сопровождавшим сделку.

Судья отметила, что экс-чиновник действовал по заранее составленному плану, из корыстных побуждений «и с осознанием того, что ход приватизации «Роснефти» зависит от него». Улюкаев сообщил, что если его требования не выполнят, он может повлиять на сделку. Глава «Роснефти» Игорь Сечин сначала «согласился с незаконным требованием Улюкаева», но потом обратился в правоохранительные органы.

Согласно приговору, в офис «Роснефти» экс-министр прибыл в рамках «продолжения своего преступного умысла». Улюкаев взял деньги у Сечина и поместил их в багажник, откуда после они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Суд счел доказательства, представленные и исследованные во время судебного процесса над бывшим министром, как подтверждающие вину.

Судебный процесс над Улюкаевым начался 8 августа. За это время суд допросил 15 человек из 30 заявленных государственным обвинением. Ключевой из них, Игорь Сечин, на судебное заседание не пришел. Из доказательств вины экс-чиновника суду были представлены аудиозаписи его разговора с Сечиным, который сам пригласил его в офис «Роснефти» для передачи денег.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»