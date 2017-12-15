КовтунОтвечает: вопрос электрообогрева должен решаться в суде

15 Декабря 2017 года, 14:36

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Проблемы граждан, которые в свое время отказались от центрального отопления и перешли на электрообогреватели, должны решаться в суде. Об этом сегодня заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Только суд может разобраться в этом вопросе», – сказала глава региона.

Ранее региональное правительство направило в областную думу предложения по изменениям законодательства в части оплаты отопления гражданами, перешедшими на электрообогрев. Предлагалось считать переход на индивидуальный источник отопления переустройством жилого помещения, исключить радиаторы из состава общего имущества многоквартирного дома и предусмотреть особый порядок расчета платы за тепло.

Жители Мурманской области, которые отказались от центрального отопления, в свою очередь направили обращение в адрес Владимира Путина. Кроме того, в Кандалакше состоялось несколько согласованных митингов.