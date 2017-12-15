КовтунОтвечает: понтонный мост в Шонгуе могут передать на баланс области

15 Декабря 2017 года, 14:50

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Понтонный мост, который возвели военные в Шонгуе через реку Кола, могут передать на баланс области. О проводимых переговорах сообщила сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В августе этого года мост, соединяющий две части поселка Шонгуй, был частично обрушен. Его признали аварийным и закрыли. 4 октября суд обязал администрацию Кильдинстроя реконструировать мост, провести капитальный ремонт, либо построить новый.

Военные в рамках учений возвели временную мостовую переправу. Командующий Северным флотом отметил, что после учений ею смогут пользоваться простые жители. Однако караульные никого пропускать не стали, сославшись на указания начальника Генерального штаба, где написано обеспечить использование моста только в интересах Министерства обороны.