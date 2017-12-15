В 2017 году средний платеж по налогам в СЗФО составил 1437 рублей

15 Декабря 2017 года, 15:12

РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Аналитики Яндекс.Денег выяснили, как жители Северо-Западного федерального округа платят налоги через интернет. Учитывались платежи на сайте Яндекс.Денег из электронных кошельков и с банковских карт в 2016 и 2017 годах — пользователи могут найти свой налог по номеру квитанции, а задолженность, не оплаченную вовремя, по ИНН.

Крайний срок уплаты налогов за предыдущий год — 1 декабря. В этом году жители Северо-Западного федерального округа решили не откладывать такие платежи на последний момент: их пик пришелся на октябрь, тогда как в прошлом году он был в ноябре-декабре.

В 2017 году средний платеж по налогам на Северо-Западе составил 1437 рублей. Год назад он был меньше — 1330 рублей. Если сравнивать средний платеж в регионах, то больше всего этот показатель в Центральном федеральном округе (1879 рублей), а меньше всего — в Сибири (947 рублей).

В целом по России средний онлайн-платеж по налогам за год вырос на 31% — до 1503 рублей. Половина платежей — по налогам на имущество, 31% — на транспорт, 19% — на землю. За год на одного пользователя пришлось в среднем два уплаченных налога. Среди тех, кто платит их через Яндекс.Деньги, мужчин заметно больше, чем женщин: 70% против 30%.