КовтунОтвечает: студенты МАГУ пожаловались на плохую техническую базу

15 Декабря 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – На итоговую пресс-конференцию губернатора Мурманской области Марины Ковтун попала студентка Мурманского арктического государственного университета. Будущая журналистка рассказала главе региона о технической базе вуза.

Так, она сообщила, что не во всех аудиториях работает wi-fi, старые компьютеры, которые медленно работают, и устаревшее программное обеспечение. Она спросила, могут ли чем-то помочь региональные власти.

Марина Ковтун напомнила, что высшая школа не входит в ответственность субъектов России, однако пообещала, что обратит внимание руководства вуза на озвученные проблемы.

Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) стал опорным вузом. Такой статус предусматривает, в том числе, федеральное финансирование для модернизации образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, материально-технической базы, развития кадрового потенциала вуза.