КовтунОтвечает: я была готова к отставке с самого первого дня

15 Декабря 2017 года, 15:55

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что была готова к отставке с самого первого дня вступления в должность. Она сообщила об этом на итоговой пресс-конференции.

«Я уже говорила, что каждый губернатор должен быть готов к отставке», – сказала Ковтун. Она добавила, что в случае отставки занялась бы тем, что было упущено – семьёй. Глава региона также отметила, что у неё более 100 дней неиспользованного отпуска.

В конце сентября несколько глав субъектов России лишились своей должности. Ходили слухи и об отставке Марины Ковтун, однако губернатор информацию опровергла, заявив, что «списки и слухи обсуждаются всегда», но к ней они не имеют отношения.