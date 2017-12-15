Михаила Зуба, обманом проникшего на пресс-конференцию Путина, не накажут

15 Декабря 2017 года, 16:05

РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – По итогам большой пресс-конференции Владимира Путина появится перечень поручений, в который, вероятно, войдет и вопрос о рыбопереработке, пишет «Российская газета».

Данную проблему поднял глава Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, который под видом журналиста попал на пресс-конференцию и смог задать вопрос главе государства. К слову, о проблеме с рыбой знал и глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что никаких санкций к рыбопереработчику не будет. Впрочем, поступать, как Зуб, «нежелательно с точки смешения жанров, потому что пресс-конференция все-таки для представителей СМИ», дал понять Песков.