Выборы президента официально назначены на 18 марта

15 Декабря 2017 года, 16:14

РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Совет Федерации официально назначил выборы президента России на 18 марта, пишет «Интерфакс».

Верхняя палата приняла соответствующее постановление, оно вступит в силу с момента его официального опубликования. После этого начнется избирательная кампания.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что постановление о назначении даты выборов будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря.

В президентских выборах может принять участие 13-15 кандидатов. О намерении баллотироваться, в частности, заявляли Владимир Путин, Владимир Жириновский, Алексей Навальный, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.