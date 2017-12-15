Правительство не будет запрещать курение у подъездов

15 Декабря 2017 года, 16:23

РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Правительство не поддержало предложение сенаторов ввести запрет на курение возле подъездов жилых домов, сообщают «Известия».

Парламентарии внесли в Государственную думу проект, в котором предложили запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды. Они отметили, что часто соседи или гости курят у входа в дом, а дым сигарет вдыхают все вокруг.

В отзыве правительства отмечено, что цель нововведений – защита интересов некурящих граждан и обеспечение здоровья нации, однако в пояснительной записке к законопроекту не объясняется, почему предложенное расстояние – именно 10 метров.

«Следует отметить, что законом установлен запрет курения табака в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 м от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, станций метрополитенов», — подчеркивается в отзыве правительства.

В документе также указано, что допускается курение табака в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования домов, которые оборудованы вентиляцией. Также в проекте нет анализа правоприменительной практики, которая подтверждает обоснованность изменений.

«Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — сказано в документе.