КовтунОтвечает: вывод «полярок» из МРОТ потребует дополнительных 1,5 млрд рублей

15 Декабря 2017 года, 16:25

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – На обеспечение решения Конституционного суда о выводе полярных надбавок и районного коэффициента из МРОТ потребуется дополнительно 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

По ее словам, сейчас ещё рано говорить о том, как в реальности будет использоваться данное решение: в муниципальных образованиях идут консультации и подсчёты.

Конституционный суд России обязал платить работникам северные надбавки сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ). Заявителями по делу выступали четыре жительницы северных регионов России. Областные депутаты отметили, что решение Конституционного суда изменит саму природу формирования МРОТ.