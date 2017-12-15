Состоялось сорок второе заседание Совета депутатов города Мурманска

15 Декабря 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня на последнем в этом году заседании депутаты городского Совета приняли бюджет Мурманска на ближайшие три года. Напомним, в первом чтении были утверждены параметры финансового документа: доходы городской казны составят более 12,6 млрд рублей, а прогнозируемые расходы – более 13 млрд, дефицит – чуть более 8%.

«В бюджете предусмотрены расходы, связанные с исполнением Указов президента, повышением заработной платы работникам бюджетной сферы. Главный финансовый документ города по-прежнему будет социально ориентированным», – подчеркнул глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Предполагается, что траты на социальную сферу достигнут почти 70%, на экономику – 20%. Будут увеличены некоторые из важнейших статей расходов, в том числе на содержание улично-дорожной сети города.

Также на заседании была утверждена программа комплексного развития социальной инфраструктуры Мурманска до 2035 года. Принято решение о создании мемориальной доски Заслуженному работнику России Почетному гражданину Мурманска Виктору Тимофееву.

АГМ