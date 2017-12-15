Ночью из кировской больницы в Апатиты можно доехать бесплатно

15 Декабря 2017 года, 17:07

АПАТИТЫ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Добраться в ночное время из кировской больницы в Апатиты можно на бесплатном транспорте. Договор на перевозку людей заключила администрация Апатитов, передает ИПКА «Лавина».

«Решение принято осенью, – рассказывает заместитель главы апатитской администрации Светлана Кательникова. – Бесплатный транспорт организован для удобства пациентов. К примеру, ночью человек вызвал «скорую», но ему не понадобилась госпитализация или он отказался ложиться в больницу. Он приходит в приёмный покой и просит вызвать машину. Приезжает водитель, пациенту выдают талон, с этим талоном он садится в салон».

Бесплатный транспорт действует только с часу ночи до 6:00: в это время автобусы между Кировском и Апатитами не ходят. Услугой уже воспользовались 57 человек. Средства на перевозку выделены из местного бюджета по социальной программе. Договор с транспортной организацией администрация продлила на следующий год.