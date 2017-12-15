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Главная » НОВОСТИ » Путин рассказал, что должно быть в центре внимания власти
 
 
 
 
15 Декабря 2017 года, 17:20

Путин рассказал, что должно быть в центре внимания власти


РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТВладимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию, ответив на вопросы российских и иностранных журналистов. С представителями СМИ он общался 3 часа 40 минут, пишут «Известия».

Одной из ключевых тем стали грядущие выборы президента. Путин сообщил, что баллотироваться на пост главы государства он будет через самовыдвижение. Однако он рассчитывает на поддержку «тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне» и на поддержку граждан. Свою программу он озвучит в ближайшее время.

«Россия должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти, — сказал глава государства. — Считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества на таких вопросах, как развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда. И это всё, без всяких сомнений, должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан».

По мнению главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, центральной темой пресс-конференции Путина стала внутренняя повестка с ее социально-экономическими особенностями. Президент заявил о том, что ЖКХ, образование, здравоохранение и благосостояние граждан – ключевые темы его предвыборной кампании и его программы. Эти же вопросы в основном и волнуют граждан.

Фото: пресс-служба Кремля

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