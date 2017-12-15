Расходы на научное оборудование выросли почти в пять раз

15 Декабря 2017 года, 17:42

РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Объем капитальных затрат научных организаций России к 2016 году достиг рекордного уровня — 70,3 млрд рублей. Это в 4,9 раза больше показателя 1995 года. Такие данные приводятся в предоставленном «Известиям» исследовании ИСИЭЗ ВШЭ.

Лучшая техническая оснащенность в России характерна для фундаментальных наук и медицины, рассказала заведующая кафедрой внешнеполитической деятельности России РАНХИГС Ольга Абрамова.

«Эти науки в последние годы действительно получают достойное финансирование, особенно разработки военно-промышленного комплекса. Они приоритетны. Но в целом еще сохраняется некое технологическое отставание, хотя разрыв постепенно сокращается», — отметила Абрамова.

В 2016 году, отмечается в исследовании ВШЭ, среднегодовая стоимость основных фондов российских научных организаций составила 1,696 трлн рублей. При этом 46,8% технических средств научных организаций составляло новое оборудование — в возрасте до пяти лет.

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев