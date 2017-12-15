15 Декабря 2017 года, 18:00

РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – В преддверии Нового года «МегаФон» запустил кэшбэк-сервис #Специи. Теперь клиенты оператора могут получать вознаграждения за покупки на 391 интернет-площадке, среди которых М.Видео, Lamoda, Booking.com, Aviasales, myToys.ru, OBI, Delivery Club и другие. Количество партнеров сервиса постоянно растет.

Кэшбэк будет зачисляться на счет телефона реальными деньгами. Сервис #Специи отличает то, что абоненты смогут потратить вернувшиеся деньги не только на связь, но и любые другие покупки, а также снять наличными с помощью банковской карты «МегаФон».

В сервисе #Специи представлена 391 популярная онлайн-площадка из 19 категорий: электроника, одежда и аксессуары, спорт, путешествия и другие. Для того чтобы получить кэшбэк, необходимо авторизоваться по номеру телефона, выбрать рубрику и ознакомиться с выгодными условиями от партнеров «МегаФона». Затем нужно просто перейти на интересующий сайт по ссылке, совершить покупку любым удобным способом. Размер кэшбэка может достигать 15% от суммы покупки.

Полученные деньги не обязательно тратить на оплату услуг связи – их можно перевести близким или оплатить любую интернет-покупку со счета телефона. Кроме того, банковской картой «МегаФона», привязанной к счету мобильного телефона, можно расплачиваться в любом месте, где принимают карты, а при необходимости с нее можно снять наличные в банкомате.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за последние три года суммарный объем онлайн-продаж в России вырос в два раза. По итогам первого полугодия 2017 года объем рынка электронной торговли составил около 500 млрд рублей. При этом количество пользователей кэшбэк-сервисов в России увеличивается почти на 500 000 каждый месяц.

«Мы постоянно ищем новые возможности для наших клиентов и отбираем для них лучшие предложения. По нашим данным, сейчас лишь 20% покупателей в России пользуются кэшбэк-сервисами. #Специи дают нашим абонентам еще одно значимое преимущество, позволяя экономить на онлайн-покупках и по своему усмотрению распоряжаться возвращенными деньгами», — говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон».

По данным «МегаФона», 40% абонентов проявляют интерес к кэшбэк-предложениям от сотовых операторов. Большей популярностью подобные сервисы пользуются только в финансовом секторе: более половины клиентов готовы воспользоваться банковскими кэшбэк-программами.

Подробности об условиях сервиса и организаторах #Специи на special.megafon.ru.