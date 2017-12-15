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В Мурманске в гараже погиб 28-летний парень
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

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Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » «МегаФон» запустил кэшбэк-сервис #Специи
 
 
 
 
15 Декабря 2017 года, 18:00

«МегаФон» запустил кэшбэк-сервис #Специи

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РОССИЯ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – В преддверии Нового года «МегаФон» запустил кэшбэк-сервис #Специи. Теперь клиенты оператора могут получать вознаграждения за покупки на 391 интернет-площадке, среди которых М.Видео, Lamoda, Booking.com, Aviasales, myToys.ru, OBI, Delivery Club и другие. Количество партнеров сервиса постоянно растет.

Кэшбэк будет зачисляться на счет телефона реальными деньгами. Сервис #Специи отличает то, что абоненты смогут потратить вернувшиеся деньги не только на связь, но и любые другие покупки, а также снять наличными с помощью банковской карты «МегаФон».

В сервисе #Специи представлена 391 популярная онлайн-площадка из 19 категорий: электроника, одежда и аксессуары, спорт, путешествия и другие. Для того чтобы получить кэшбэк, необходимо авторизоваться по номеру телефона, выбрать рубрику и ознакомиться с выгодными условиями от партнеров «МегаФона». Затем нужно просто перейти на интересующий сайт по ссылке, совершить покупку любым удобным способом. Размер кэшбэка может достигать 15% от суммы покупки.

Полученные деньги не обязательно тратить на оплату услуг связи – их можно перевести близким или оплатить любую интернет-покупку со счета телефона. Кроме того, банковской картой «МегаФона», привязанной к счету мобильного телефона, можно расплачиваться в любом месте, где принимают карты, а при необходимости с нее можно снять наличные в банкомате.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за последние три года суммарный объем онлайн-продаж в России вырос в два раза. По итогам первого полугодия 2017 года объем рынка электронной торговли составил около 500 млрд рублей. При этом количество пользователей кэшбэк-сервисов в России увеличивается почти на 500 000 каждый месяц.

«Мы постоянно ищем новые возможности для наших клиентов и отбираем для них лучшие предложения. По нашим данным, сейчас лишь 20% покупателей в России пользуются кэшбэк-сервисами. #Специи дают нашим абонентам еще одно значимое преимущество, позволяя экономить на онлайн-покупках и по своему усмотрению распоряжаться возвращенными деньгами», — говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон».

По данным «МегаФона», 40% абонентов проявляют интерес к кэшбэк-предложениям от сотовых операторов. Большей популярностью подобные сервисы пользуются только в финансовом секторе: более половины клиентов готовы воспользоваться банковскими кэшбэк-программами.

Подробности об условиях сервиса и организаторах #Специи на special.megafon.ru.

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