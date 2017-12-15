Ребёнок скончался в мурманском детском саду

16 Декабря 2017 года, 09:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка в центре социальной помощи. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

По предварительной информации следствия, 15 декабря 2017 года воспитатель вышеуказанного центра заметила, что мальчику 2011 года рождения, стало плохо в тот момент, когда она занималась с группой детей. Прибывшими врачами скорой медицинской помощи проводились реанимационные мероприятия, несмотря на которые, ребенок скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.