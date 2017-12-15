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Главная » НОВОСТИ » Выставка «В блеске елочных огней» откроется в краеведческом музее
 
 
 
 
16 Декабря 2017 года, 10:33

Выставка «В блеске елочных огней» откроется в краеведческом музее


МУРМАНСК/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной краеведческий музей приглашает на выставку «В блеске елочных огней»

На выставке будет представлено около 200 елочных игрушек второй половины XX века из фондов музея. Посетители увидят картонажные игрушки досоветского периода, елочные игрушки 1930-х годов. В тот период на елки вешали фигурки советских дирижаблей и сталинских броневиков.

С выходом на экраны фильма «Цирк» стали популярны фигурки на цирковую тематику. Освоение Севера было отмечено фигурками полярников. Новогодние украшения 1950-х годов – это игрушки на прищепках, а также игрушки, сделанные на сельскохозяйственную тему. В 1960-е годы появляются украшения из поролона и пластмассы. В 1970-1980-е годы становятся популярными новогодние игрушки в виде шишек, колокольчиков и домиков.

Выставка проходит с 20 декабря по 20 января.

 

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