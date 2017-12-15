В Лапландии испытывают самоуправляемый автомобиль

16 Декабря 2017 года, 12:39

ФИНЛЯНДИЯ/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – В финской Лапландии испытывают автомобили без пилота. На северные дороги Финляндии предлагается выпустить самоуправляемый автомобиль. Сейчас компания-разработчик Sensible4 проводит тесты, собирает информацию о дорогах общего пользования.

Авторы проекта отдельное внимание уделяют безопасности дорожного движения, в том числе с учётом опасности выхода на трассы оленей и лосей, которые часто становятся причиной аварий.

«Автомобильные радары и лазеры заранее видят животных и людей. Сразу же даётся команда снизить скорость», - рассказал управляющий директор компании Харри Сантамала.

Их роботизированный автомобиль получил название Jutoksi.