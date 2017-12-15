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Главная » НОВОСТИ » В Петербурге обсудили дорожную карту НАНОК
 
 
 
 
16 Декабря 2017 года, 13:42

В Петербурге обсудили дорожную карту НАНОК


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге на базе Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова состоялось заседание Совета Национального арктического научно-образовательного консорциума.

В заседании приняли участие заместитель председателя Кольского научного центра РАН д.т.н. Владимир Маслобоев и врио директора Института экономических проблем КНЦ РАН д.э.н. Татьяна Скуфьина. Оно стало третьим в истории Национального арктического научно-образовательного консорциума (НАНОК), созданного 6 июня 2016 года в Архангельске, и подвело итоги его работы за этот период.

Председатель НАНОК, ректор САФУ Елена Кудряшова рассказала, что деятельность Консорциума была представлена на Экспертном совете по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, на рабочей группе «Развитие образования и науки» Госкомиссии по Арктике, в Российском совете по международным делам и других площадках. Также Кудряшова сообщила о Комплексной научно-технической программе «Научный потенциал освоения и использования Арктики», разрабатываемой Министерством образования и науки России.

Участники заседания Совета НАНОК согласовали изменения в Дорожной карте на 2018 год в соответствии с результатами заседаний рабочих групп. Группа по образованию рассказала о перспективах создания массовых онлайн-курсов по арктической тематике и их доступности для всех желающих. Группа по науке представила развитие сетевого сотрудничества членов НАНОК в научных исследованиях и создание тематических научных сетей, рекомендации по проведению наблюдений на исследовательских станциях в арктическом и субарктическом регионах, необходимость разработки тематических каталогов.
Участники заседания обсудили проведение Всероссийского конкурса студенческих научных работ по арктической тематике среди организаций-участников НАНОК (координатор — Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова). В оргкомитет конкурса поступило 96 работ из 15 университетов. Итоги конкурса будут подведены в декабре 2017 года.

Консорциум ориентирован на создание общего научно-образовательного пространства, обеспечивающего качественное информационно-аналитическое сопровождение проектов развития АЗРФ, в том числе координацию научно-образовательной деятельности.
На сегодняшний день НАНОК объединяет уже 33 организации, в том числе национальный университет (СПбГУ), пять федеральных университетов, ведомственные вузы, Национальный парк «Русская Арктика», Ассоциацию поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» и КНЦ РАН.
По направлению «Образовательные проекты и программы арктической направленности» разработаны и согласованы общие критерии «арктичности» образовательных программ, организован мониторинг и систематизация олимпиад, конкурсов и конференций школьников по арктической тематике, проведен мониторинг состояния подготовки кадров для Арктической зоны. По направлению «Научные исследования в интересах АЗРФ» разработана и наполняется пилотная версия базы данных научных исследований по арктической тематике, организован мониторинг и информирование участников консорциума о научных мероприятиях по арктической тематике.
В рамках международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который состоялся в Архангельске 29-30 ноября, был подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным арктическим научно-образовательным консорциумом и Университетом Арктики.
Создан и поддерживается сайт Консорциума.

 

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