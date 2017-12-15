Мужчина погиб в столкновении легковушки со снегоуборочной машиной

16 Декабря 2017 года, 12:54

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – Вечером 15 декабря на 1117 км автодороги «Кола» по неустановленной причине произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21103 с боковым отвалом дорожной машины «Скания», которая двигалась в попутном направлении. От удара легковой автомобиль вместе с вырванным отвалом вынесло на обочину. Об этом «Би-порту» сообщили в УМВД по Мурманской области.

В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ-21103» - мужчина 1963 года рождения – погиб на месте до приезда скорой помощи. Двое пассажиров – 1971 и 1978 годов рождения – госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.