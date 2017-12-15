По факту смерти малыша в Мурманском центре социальной помощи проводится проверка

16 Декабря 2017 года, 14:40

МУРМАНСК/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – По факту смерти ребёнка 2011 года в центре социальной помощи семье и детям проводится проверка. В рамках следственных мероприятий учреждением предоставлены все необходимые документы, включая видеозапись.

Как ранее сообщал «Би-порт», накануне в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов мальчику с множественными нарушениями функций организма стало плохо. О случившемся были немедленно проинформированы родители, вызвана бригада скорой медицинской помощи. Несмотря на все усилия специалистов спасти малыша не удалось.

«Мы все остро переживаем случившуюся трагедию и выражаем глубокие соболезнования семье. Это единственный случай за все время работы Центра, оказывающего особенные социальные услуги и очень значимого для города. В учреждении работают высококвалифицированные специалисты, что отмечалось в ходе многочисленных проверок в рамках государственного контроля. Мной дано распоряжение провести детальный пошаговый анализ действий сотрудников, мы оказываем максимальное содействие следственным органам, - отметил министр.