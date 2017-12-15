КовтунОтвечает: программа благоустройства в Мурманской области формируется на пять лет

16 Декабря 2017 года, 15:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – Программа по формированию комфортной городской среды в Мурманской области формируется на пять лет. Об этом, отвечая на вопрос «Би-порта», сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе итоговой пресс-конференции.

«На 2018 год средства запланированы, их будет больше направлено – 270 млн рублей. Мы сейчас формируем программу на пять лет. Муниципалитеты должны будут до конца года дать свои предложения по благоустройству конкретных территорий», - сказала Марина Ковтун.

Она также отметила, что реализация программы возможна только вместе с жителями. Муниципалитетам необходимо провести большие совета, на которых граждане должны рассказать, какие территории они хотели бы благоустроить в первую очередь.

«То, что такая программа нужна, то что она действительно меняет облик и посёлков, и небольших населённых пунктов, и городов, мы в этом убедились», - отметила губернатор.

В 2017 году на реализацию этой программы в Мурманской области было направлено 217 млн рублей. В программе участвовали 29 муниципалитетов. На сегодняшний день 53 двора и 22 территории общего пользования полностью благоустроены. До конца года работы должны быть выполнены в общей сложности в 69 дворах и 29 общественных территориях.