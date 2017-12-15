Мото-Дед Мороз едет на Кольский полуостров

16 Декабря 2017 года, 17:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – В следующую субботу, 23 декабря, уже третий раз подряд в Мурманскую область приедет Мото-Дед Мороз в сопровождении Зимушки-Зимы и своих помощников.

Мотопробег стартует на кольце со стороны Колы в 14:30. Все желающие могут в это время выйти на остановки Мурманска со своими детьми, чтобы увидеть, как в город въезжает Дед Мороз. С 16-00 в городе будут проходить встречи с детьми на елках. В 16:00 с волшебником можно будет увидеться на Семёновском озере, в 17:30 – на главной городской ёлке на площади Пять углов, в 19:00 – у ёлки на улице Беринга.

У детей будет возможность рассказать стихотворение или спеть любимую новогоднюю песенку, подарить поделку или станцевать.

С 24 декабря до 6 января Мото-Дед Мороз посетит главные елки городов Мурманской области и поздравит детей из Колы, Мурмашей, Заполярного, Никеля, Оленегорска, Мончегорска, Кировска, Апатитов, Полярных Зорь, Кандалакши и Ковдора.

У каждого ребенка, пришедшего на встречу с волшебными персонажами будет возможность сфотографироваться с Мото-Дед Морозом и Зимушкой-Зимой в их новогодних Мото-Санях.