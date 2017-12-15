Мурманские полицейские устанавливают свидетелей аварии

16 Декабря 2017 года, 18:30

МУРМАНСК/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ - 7 июня 2017 года днем на перекрестке пр.Кольский и ул.Капитана Орликовой в Мурманске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Форд Транзит» и «Шевроле Нива». В результате ДТП пассажиру «Форд Транзит» причинены тяжкие телесные повреждения.

Очевидцев данного происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, просят позвонить в специализированный отдел СУ УМВД России по Мурманской области по телефонам: 8 (815-2) 450-928, 8-963-359-04-46.