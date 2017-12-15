Водителей обяжут носить светоотражающий жилет в тёмное время суток

16 Декабря 2017 года, 19:30

РОССИЯ/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – Правила дорожного движения дополнены новым пунктом, который обязывает водителей транспортных средств при остановке за пределами населенных пунктов в тёмное время суток покидать транспортное средство только в жилете из светоотражающего материала. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Количество наездов на водителей транспортных средств, вышедших из транспортных средств и находящихся на проезжей части или на обочине, в отношении которых обязанность использовать предметы со световозвращающими элементами в тёмное время суток вне населённых пунктов не установлена, возросло. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП (на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», - говорится в справке к документу.

Документ вступает в силу через 90 дней после официального опубликования. То есть уже в марте 2018 года российским водителям будет необходимо иметь при себе и использовать светоотражающий жилет.

Напомним, в феврале 2017 года в Мурманске водителя, который пытался установить знак аварийной установки, поочерёдно сбили два автомобиля.