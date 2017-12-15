Водителей обяжут носить светоотражающий жилет в тёмное время суток

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Жителей и гостей Мурманска приглашают на НОВОГОДНИЙ БАЗАР! Жителей и гостей Мурманска приглашают на НОВОГОДНИЙ БАЗАР!
Банк «Российский капитал» - партнер для малого бизнеса Банк «Российский капитал» - партнер для малого бизнеса
Приглашаем мурманчан на традиционные ёлочные базары! Приглашаем мурманчан на традиционные ёлочные базары!
Мурманский филармонический оркестр с программой «Зимняя фантазия в стиле…» Мурманский филармонический оркестр с программой «Зимняя фантазия в стиле…»
Тойота Центр Мурманск представляет новый Toyota Fortuner от 2 299 000 рублей Тойота Центр Мурманск представляет новый Toyota Fortuner от 2 299 000 рублей
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 16.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,0892
0,2147
1 USD
Доллар США
58,8987
0,1905
1 EUR
Евро
69,4298
0,0250
10 NOK
Норвежских крон
71,0513
0,5885
10 SEK
Шведских крон
69,8514
0,0313
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
2.8 м/с
давление 753.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

#КовтунОтвечает: журналисты смогли задать губернатору 40 вопросов
15 Декабря 2017, 16:35
#КовтунОтвечает: журналисты смогли задать губернатору 40 вопросов
#КовтунОтвечает: вывод «полярок» из МРОТ потребует дополнительных 1,5 млрд рублей
15 Декабря 2017, 16:25
#КовтунОтвечает: вывод «полярок» из МРОТ потребует дополнительных 1,5 млрд рублей
#КовтунОтвечает: вопрос электрообогрева должен решаться в суде
15 Декабря 2017, 14:36
#КовтунОтвечает: вопрос электрообогрева должен решаться в суде
Улюкаев приговорен к восьми годам колонии
15 Декабря 2017, 14:22
Улюкаев приговорен к восьми годам колонии
 
 
 
 

Самое читаемое

Ребёнок скончался в мурманском детском саду
16 Декабря 2017, 09:31
Прокуратура обжаловала досрочное освобождение Василия Шамбира
16 Декабря 2017, 16:06
Облачная со снегом погода ожидается в Мурманской области
16 Декабря 2017, 07:20
Игоря Бабенко оставили под стражей до марта
16 Декабря 2017, 15:40
Мужчина погиб в столкновении легковушки со снегоуборочной машиной
16 Декабря 2017, 12:54
По факту смерти малыша в Мурманском центре социальной помощи проводится проверка
16 Декабря 2017, 14:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Водителей обяжут носить светоотражающий жилет в тёмное время суток
 
 
 
 
16 Декабря 2017 года, 19:30

Водителей обяжут носить светоотражающий жилет в тёмное время суток


РОССИЯ/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – Правила дорожного движения дополнены новым пунктом, который обязывает водителей транспортных средств при остановке за пределами населенных пунктов в тёмное время суток покидать транспортное средство только в жилете из светоотражающего материала. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Количество наездов на водителей транспортных средств, вышедших из транспортных средств и находящихся на проезжей части или на обочине, в отношении которых обязанность использовать предметы со световозвращающими элементами в тёмное время суток вне населённых пунктов не установлена, возросло. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП (на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», - говорится в справке к документу.

Документ вступает в силу через 90 дней после официального опубликования. То есть уже в марте 2018 года российским водителям будет необходимо иметь при себе и использовать светоотражающий жилет.

Напомним, в феврале 2017 года в Мурманске водителя, который пытался установить знак аварийной установки, поочерёдно сбили два автомобиля.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Оленегорске пьянка закончилась сломанной челюстью
2.
Мурманские полицейские устанавливают свидетелей аварии
3.
Житель флотской столицы украл 11 пачек кофе из магазина
4.
Прокуратура обжаловала досрочное освобождение Василия Шамбира
5.
#КовтунОтвечает: программа благоустройства в Мурманской области формируется на пять лет
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта