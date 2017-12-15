В Росляково завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

МУРМАНСК/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – В микрорайоне Росляково Мурманска завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Уже получены разрешительные документы на ввод объекта в эксплуатацию.
На объекте предполагается проведение физкультурно-оздоровительных занятий и учебно-тренировочных занятий по общефизической подготовке и игровым видам спорта: мини-футболу, баскетболу, волейболу, стритболу, а также занятий на тренажерах и турниках для воркаута. Возможность занятий на тренажерах предусмотрена и для маломобильных групп населения.