Прокуратура обжаловала досрочное освобождение Василия Шамбира

16 Декабря 2017 года, 16:06

МУРМАНСК/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – Прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение бывшего председателя Мурманской областной думы Василия Шамбира. Об этом «Би-порту» сообщили в адвокатском бюро, которое представляет интересы экс-спикера.

«У нас есть время до 22 декабря этого года, чтобы предоставить возражения на это решение. Вероятнее всего, рассмотрение состоится уже в январе», – сообщили в «Панфилов и партнёры».

Ранее сообщалось, что суд суд удовлетворил ходатайство бывшего главы областного парламента об условно-досрочном освобождении. Заседание, которое переносилось несколько раз, состоялось 30 ноября 2017 года.