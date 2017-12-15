В Оленегорске пьянка закончилась сломанной челюстью

16 Декабря 2017 года, 20:04

ОЛЕНЕГОРСК/ 16 декабря/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении вреда здоровью. В полицию поступило сообщение о конфликте в одной из квартир на улице Мира.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что хозяину квартиры причинены серьезные телесные повреждения. Злоумышленник на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес ему удар и сломал челюсть. Драка произошла после совместного распития спиртного.

Пострадавший мужчина 1978 года рождения был направлен в медицинское учреждение. В качестве подозреваемого сотрудники полиции установили и задержали соседа потерпевшего. Местного жителя 1991 года рождения доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном.

По результатам проведенной экспертизы причиненный в результате побоев вред здоровью квалифицирован как вред здоровью средней тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело.