Дед Мороз и Йоулупукки встретятся на границе двух стран

ВЫБОРГ/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – Традиционная встреча российского Деда Мороза из Великого Устюга и финского Йоулупукки пройдет сегодня на пограничном переходе «Брусничное» в Ленинградской области.
Новогодние старцы обменяются приветствиями и подарками. Как передает пресс-служба правительства региона, «на развернутой сценической площадке в волшебных танцах их закружат творческие коллективы».
После этого Дед Мороз поедет в гости к Йоулупукки. В финском городе Лаппеенранта на площади Святой Марии они встретятся с детьми, праздник продолжится песням и танцами.
Фото: © РИА Новости / Анна Волкова