В Мурмашинском ЦВСЖ уверены, что кто-то подрывает авторитет организации

19 Декабря 2017 года, 12:49

МУРМАШИ/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурмашинский Центр временного содержания животных оказался в центре скандала в социальных сетях.

9 декабря мурманчанка рассказала полиции, что в поисках своей собаки приехала в ЦВСЖ в Мурмашах. Своего питомца она не нашла, но увидела другую собаку в крайней степени истощения. Трупы, по ее словам, в ЦВСЖ находятся в одном помещении с живыми животными.

16 декабря в группе «Мурманск ДТП ЧП» аноним написал, что его пропавшую собаку нашли мертвой в Мурмашинском ЦВСЖ. Он заявил, что ее «поймали и задушили в Мурманске, когда не имеют на это право».

Сотрудники ЦВСЖ уверены, что такими постами кто-то подрывает авторитет организации перед распределением тендеров и проведением контрактов. По их словам, к ним действительно приезжал мужчина в поисках пропавшей собаки и среди трупов в холодильнике опознал своего пса Тумана.

«Далее он взял «свою» мёртвую собаку и, погрузив в свой микроавтобус, поехал, будучи очень агрессивно настроенный, искать тех, кто убил его собаку, т.е. отловщиков. Отловщиков нашли. Дальше имел место быть яркий сюжет, похожий на боевик... Всё это длилось с полудня до позднего вечера», – написал в «Мурманск ДТП ЧП» Георгий Новосельцев.

Как оказалось, мужчина ошибся: его питомец был кастрирован, а мертвая собака такую процедуру не прошла. В ЦВСЖ сообщили, что ради поисков они рассказали в сети об этой ситуации и предложили вознаграждение 10 тысяч рублей за любую информацию о пропавшем Тумане.

«На следующий день мы подняли ставки, озвучивая сумму вознаграждения в 100 и даже 150 тысяч рублей, и вуаля, через 15-20 минут после этого Николаю позвонила какая-то девушка, сообщив, что видела его пса в подвале сгоревшего дома, по ул. Зелёная 48, в нескольких десятках метров от дома, где проживает владелец собаки», – рассказал Новосельцев.

Пропавшая собака действительно была найдена в подвале дома. Хозяин забрал питомца, сейчас он находится дома.

«Как вы считаете, могла ли собака, прожившая 9 лет в этом районе, не прийти домой и сидеть трое суток в подвале? Мы считаем ситуацию нереальной, и более того, это явная подстава! Впереди Новый Год, новые тендеры, контракты, и кое-кто очень не хочет, чтоб наша компания вышла работать в Мурманский рынок», – уверен Георгий.

По словам Новосельцева, сейчас Туман дома, сотрудники ЦВСЖ успели его навестить. Данный пост, подчеркивает Георгий, перед публикацией был прочитан хозяином собаки, и он со всем согласен.

Фото: Георгий Новосельцев