Число погибших при крушении самолёта в НАО возросло до четырёх

19 Декабря 2017 года, 12:56

НЕНЕЦКИЙ АО/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ - Число жертв падения пассажирского самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе увеличилось до четырёх. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте. ПО факту крушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц).

Сегодня стало известно, что при посадке самолёт Ан-2 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и частично разрушился.

Фото: Антон Тайбарей